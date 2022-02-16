وحدة العلاج عن بُعد بمستشفى الداخلة تنجح فى إنقاذ حياة طفل حديث الولادة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي بوحدة العلاج عن بُعد بمستشفى الداخلة العام، لجهودهم في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة، بالتعاون مع ثلاث مستشفيات جامعية (عين شمس - أسوان - أسيوط) بعد تدهور حالته الصحية عقب ولادته بمنزل الأسرة، في إطار التوجيه الرئاسي بإنشاء وحدات للتشخيص عن بُعد.

من جانبه، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث والقائم بأعمال وزير الصحة - في بيان عبر صفحة الوزارة - نجاح العملية الجراحية التي أجريت للطفل بالمخ بعد نقله لمستشفى الدمرداش، بعدما قرر الفريق الطبي تحويله إلى مستشفيات جامعة عين شمس ونقله بسيارة إسعاف مجهزة.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد عن استكمال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للعلاج والتشخيص عن بعد بالمجان للتخفيف على المريض من أعباء وتكاليف التنقل وتكبد مشاق السفر.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنفيذ المبادرة بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة، حيث يتم عرض الحالات المرضية يوميا على استشاريين من خلال التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية.

وأضاف محروس، أن عيادات الكشف عن بُعد تتواجد في 11 وحدة هي: وحدة المنيرة الصحية، مستشفى الخارجة التخصصى، وحدة بولاق الصحية، مستشفى باريس المركزى، مستشفى بلاط المركزى، مستشفى الداخلة العام، وحدة الجديدة الصحية، وحدة غرب الموهوب الصحية، وحدة أبو هريرة الصحية، مستشفى الفرافرة المركزى أضاف محروس أن العيادات تستقبل حالات "المخ والأعصاب - النفسية والعصبية - القلب - الروماتويد - الباطنة - الجلدية "وأن المواعيد يومياً بجميع وحدات العلاج عن بُعد ويتم التواصل مُسبقاً مع الدكتور عبد الناصر على منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة الوادى الجديد.