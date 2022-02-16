ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 145 ألف طن

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أكد أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53020 طنا، تشمل 7199 طن فوسفات و 23400 طن ملح و 5850 طن مولاس و 498 طن أسمنت و 15053 طن يوريا و 1020 طن نترات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50034 طنا، تشمل 12851 طن قمح و 2672 طن مواسير و 8083 طن حديد و 1700 طن خردة و 700 طن خشب زان و 500 طن زيت طعام و 2271 طن فول و800 طن ابلاكاش و 19950 طن ذرة و 1839 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 507 طن.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 840 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات ( بطاطس و بطاطا و بقدونس و فاصوليا و خرشوف و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و زيتون و ريحان و فول سودانى و كراوية ) و فواكه ( برتقال و فراولة و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و سريلانكا و سلوفينيا و روسيا و الهند و كوريا الجنوبية و الصين و بلجيكا و هولندا وأمريكا و فرنسا و المانيا و انجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 554 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 4112 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 144999 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119696 طنا.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3441 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6453 شاحنة.