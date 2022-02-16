"ميتا" تدفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى عمرها 10 سنوات.. اعرف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

وافقت "ميتا" على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية منذ 10 سنوات تزعم أن "فيس بوك" استمر فى تتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت بعد تسجيل خروجهم من المنصة، وفقا لصحيفة بيزنس إنسايدر.

وتم تقديم التسوية المقترحة، وما زالت تتطلب موافقة المحكمة، فى حالة الموافقة عليها، ستكون واحدة من أكبر 10 تسويات عمل جماعى لخصوصية البيانات على الإطلاق، وفقًا للوثيقة.

وورد فى الدعوى القضائية لعام 2012 أنه بين أبريل 2010 وسبتمبر 2011، انتهك فيس بوك قوانين الخصوصية والتنصت باستخدام المكونات الإضافية لتخزين ملفات تعريف الارتباط التى تتعقب زيارات المستخدمين لمواقع الطرف الثالث التي تحتوي على أزرار "أعجبنى".

وأشارت التقارير إلى أن موقع التواصل الاجتماعى حصل على إذن المستخدمين لتتبعهم أثناء تسجيل دخولهم، لكنهم وعدوا بالتوقف عند تسجيل الخروج، إلى جانب مبلغ 90 مليون دولار، الذى سيتم توزيعه على المستخدمين المتأثرين، تتطلب التسوية أن يقوم فيس بوك بحذف البيانات التى تم جمعها بشكل غير صحيح عن المستخدمين من خلال استخدام هذه التقنية.

وأوضح التقرير: "الوصول إلى تسوية في هذه الحالة ، التي مضى عليها أكثر من عقد ، يصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا ذلك تجاوز هذه المشكلة. وكجزء من التسوية، ينفي ميتا ارتكاب أى مخالفة".

وتم رفض الدعوى في عام 2017 عندما قال قاض فيدرالى إن المدعين فشلوا فى إظهار أن لديهم توقعات معقولة بشأن الخصوصية أو أنهم عانوا من ضرر اقتصادي، وفى عام 2020 ، أحيت محكمة استئناف فيدرالية القضية، قائلة إن هناك ضررًا اقتصاديًا في مثل هذا الموقف.

وحاول Facebook جعل المحكمة العليا تنظر في القضية، لكنها رفضت، مما سمح لقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية بالوقوف.

في العام الماضى، وافق فيس بوك على دفع 650 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية منفصلة ، تزعم هذه القضية أن ميزة وضع العلامات للشركة تنتهك قانون إلينوي الذي يحظر جمع البيانات البيومترية دون إشعار مسبق وموافقة كتابية، وأعلن المدعي العام في تكساس ، كين باكستون ، يوم الإثنين ، أن الولاية تقاضي ميتا بسبب برنامج التعرف على الوجه المتوقف الآن على فيس بوك.