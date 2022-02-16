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معلومة قانونية.. "فيها كلبش".. ما الذي ينتظر مروجو الشائعات؟

الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:00 ص
معلومة قانونية.. "فيها كلبش".. ما الذي ينتظر مروجو الشائعات؟ كلبش- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبات ترويج الشائعات فى القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.
 
ويقول خالد محمد، المحامي بالنقض، إن الشائعات من شأنها أن تدمر وطن بأكمله،  موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.
 
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

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القانون المصرى

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