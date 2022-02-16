مصرع سيدة صدمها قطارا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقيت سيدة مصرعها، صدمها قطار في المسافة الواقعة بين كوبري المدير، ومحطة قطار دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثمان عن طريق سيارة الإسعاف إلي مشرحة مستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار قلين دسوق بسيدة، قبل وصوله إلي محطة قطار دسوق، لتتوفي السيدة متأثرة بإصابتها في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، لموقع الحادث وتبين أن السيدة كريمة محمد فريد اسماعيل، مقيمة بمنطقة المستعمرة بمدينة دسوق، وتبلغ من العمر 51 سنة، ليتحرر محضر بذلك إداري قسم شرطة دسوق، ويتم نقل السيدة عن طريق سيارة الإسعاف إلي مشرحة مستشفى دسوق العام.