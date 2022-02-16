محافظ مطروح يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

فريق المحافظات

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتباع كافة الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، والواردة بالقرارات والكتب الدورية مع التشديد على تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين لهذه الضوابط والإجراءات حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن و مديري المديريات الخدمية وكافة الهيئات الحكومية بالمحافظة، بضرورة التعامل بجدية مع جائحة فيروس كورونا ومتحوراته وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا بكافة القطاعات والمؤسسات الخدمية، التى يتردد عليها المواطنين وإلزام العاملين والمواطنين متلقي الخدمة بارتداء الكمامة الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعي، في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس مع التأكيد على استمرار عمليات التطهير لتقليل خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره.

وأكد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لتوعية المواطنين بأهمية تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن لم يحصل عليه مع الاستمرار فى تلقى الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة بذلك ، مشيدًا بجهود مديرية الصحة بالمحافظة من الأطباء وأطقم التمريض والفرق الطبية الثابتة والمتحركة، وجميع العاملين بمنظومة الصحة في مواجهة الفيروس مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطن.