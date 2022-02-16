اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:27 م
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محافظ كفر الشيخ ورئيس شركة العاصمة الإدارية يؤديان العزاء لأسرة أقدم رئيس مجلس محلي

الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:16 م
محافظ كفر الشيخ ورئيس شركة العاصمة الإدارية يؤديان العزاء لأسرة أقدم رئيس مجلس محلي جانب من العزاء
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ ، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، العزاء لأسرة المهندس السعيد هميسه، رئيس  المجلس الشعبي المحلي لمحافظة كفر الشيخ السابق، والذي وافته المنية أمس، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

يعد المهندس السعيد هميسه، أقدم رئيس مجلس محلي على مستوى الجمهورية، حيث استمر رئيسا للمجلس المحلي لمحافظة كفر الشيخ، لمدة 24 عاما متواصلة، كما عاصر خلالها 8 محافظين آخرهم اللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ الأسبق، ويعتبر من القيادات السياسية والمحلية التي لها باع طويل في المحليات، وخبرة متميزة، كما كان يتميز بحسن الخلق، وسيرته العطرة، وكان مرجعاً يعود له العديد من المحافظين السابقين فيما يخص المحليات.
 
 
أداء واجب العزاء
أداء واجب العزاء

محافظ كفر الشيخ يؤدي واحجب العزاء
محافظ كفر الشيخ يؤدي واحجب العزاء

 


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