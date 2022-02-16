محافظ بنى سويف يشهد الصالون الثقافى فى إطار فعاليات "يوم القرية"

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية،مع التأكيد على حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية،من خلال رفع درجة الثقافة، ودفع جهود محو الأمية،والتمكين الاقتصادي للأسر بالريف،ودعم جهود المجالس القومية المتخصصة،وذلك ضمن المحاور التنموية التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،لتنمية وتطوير الريف المصري،وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف تسير بخطي جادة لمواجهة القضية السكانية وتحدياتها المختلفة، الأمر الذي يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية، حيث تعمل المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية من خلال التعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، لخفض معدلات الزيادة السكانية،وتحقيق المستهدف لإستراتيجية الخطة القومية للسكان، مشيراً إلى قراره بتشكيل وحدة للسكان بديوان عام المحافظة تحت إشراف نائب المحافظ"بلال حبش"،ومتابعة جهود المحلس الاقليمي للسكان في ملف القضية السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية المطردة،وجهود تحسين الخصائص السكانية،في إطار الإستراتجية المصرية ورؤيتها 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون الثقافي الذي أقيم ضمن فعاليات"يوم القرية"الذي تنظمه وحدة السكان بالمحافظة،بمقر الوحدة المحلية لقرية اهناسيا الخضراء ،في إطار جهود المحافظة لدعم وتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية ، من خلال التنسيق بين كافة الجهات الشريكة للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني و تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف،لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ضمن الإستراتيجية القومية للسكان

تضمنت فعاليات الصالون الثقافي الذي حمل عنوان"المواطنة والقضية السكانية"جلستين،حيث تناولت الجلسة الأولى المشكلات السكانيةالمتعلقة بالقرية،وأدار الجلسة محمد سعد مدير عام الإعلام لشمال الصعيد،وحاضر فيها :د.عبد اللطيف حسنين الواعظ بمنطقة بني سويف، والقس آرميا عبده ممثل المطرانية، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ،وتحدث خلالها الحاضرون عن مفهوم المواطنة التي أسست لها الأديان والشرائع السماوية باعتبارها ضرورة وحاجة لبناء الدولة الحديثة، لارتباطها بالحقوق المدنية،السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطنين، بالإضافة إلى استعراض جهود المحافظة في ملف السكان من خلال المبادرات والأنشطة الفعاليات وحملات طرق الأبواب وتمكين ودعم المراة من خلال تدريب السيدات ودعم إقامة المشروعات الصغيرة،بجانب تنظيم ورش عمل للتوعية بأهم قضايا المرأة وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة والمعنية بالملف من المجلس القومي للسكان وقومي المراة وكافة الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية والمؤسسات الدينية.

فيما تناولت الجلسة الثانية،والتي أدارها محمود جابر المتحدث الرسمى لبرلمان وزارة الشباب،وحاور خلالها المحافظ "د.محمد هاني غنيم" وبحضور أعضاء مجلس النواب، وتم خلالها استعراض أهم المشكلات الجماهيرية التي تواجه أهالي اهناسيا الخضراء ، وآلية المحافظةلرصد المشكلات والنوافذ التي أتاحتها لاستقبال وتلقى المشكلات والشكاوى والمطالب الجماهيرية بالطر ق التقليدية، عن طريق إدارات خدمة المواطنين والنوافذ المستحدثة المواكبة لعصر التكنولوجيا من الرصد والمتابعة لمنصات السوشيال ميديا والتطبيقات التي أتاحتها المحافظة بجانب تشكيل فرق للرصد الميداني في القرى من العاملين بمراكز التنمية المحلية، بجانب اللقاءات الجماهيرية المباشرة ولقاء المواطنين في الجولات والزيارات الميدانية

شهدت فعاليات الصالون الثقافي بلال حبش نائب المحافظ،وعضوي مجلس النواب (النائب محمد سيد كامل،النائب محمد رجب)، قرني عبد الحليم رئيس وحدة السكان بالمحافظة،المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ،ووكلاء وزارات ومديري قطاعات الصحة، التربية والتعليم، الأبنية التعليمية، التموين، التضامن الاجتماعي، الزراعة ، الري، المنطقة الأزهرية ، ومطرانية بني سويف، ومسؤولو مجالس القومي للمرأة ، السكان والأمومة والطفولة.