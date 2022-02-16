محافظة الجيزة تزيل تعديات على 15 ألف متر أراضى أملاك الدولة

كتب سيد الخلفاوى

تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة وضبط مخالفات البناء وإزالتها.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أطفيح في تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية المحافظة على مساحة 15 ألف م2 مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قام مركز ومدينة أوسيم بإزالة حالة بناء بلوك بالطوب الأبيض على مساحة (70 متر تقريباً) تعدي على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون بقرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم .

كما أزالت مدينة الحوامدية، جمالون مخالف بمساحة 150م2 بشارع مسجد أبوالسعد بطريق 11 حيث تم إزالته بالكامل مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف بالإضافة إلى إزالة اعمال بناء أعمده وحوائط مخالفه الدور الثالث فوق الأرضى على مساحة حوالي120 م2 بناحية عزبة هدى شعراوي ترسا الوحده المحليه بمنيل شيحه مركز ومدينة أبوالنمرس.

وفي حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام تم التصدي لحالة بناء روف بدون تصريح بالعقار رقم 36 ع وتم إيقاف الأعمال وإزالتها وسحب المعدات المستخدمه وإيداعها بمخزن القطاع.