اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:10 ص
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قطع المياه اليوم عن بعض مناطق مدينة المنصورة لمدة 12 ساعة.. تفاصيل

الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:00 ص
قطع المياه اليوم عن بعض مناطق مدينة المنصورة لمدة 12 ساعة.. تفاصيل قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أكد اللواء صبرى محمد عبده، رئيس حى غرب المنصورة بالدقهلية، أنه بناء على تعليمات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، فإنه سيتم القيام بأعمال تطهير الخزان الأرضى للمرشحات الإنجليزى بالمحطة القديمة بشرق المنصورة، وذلك اليوم الأربعاء 16/2/2022، لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءً.

الأمر الذى سوف يستدعى إيقاف المحطة، وقطع المياه عن المناطق التالية:

مجمع المحاكم - أجزاء من شارع عبد السلام عارف - أجزاء من الدراسات وكفر البدماص - توريل القديمة - المختلط - شارع بورسعيد - مساكن الشناوي.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وقت انقطاع الخدمة.


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المنصورة

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