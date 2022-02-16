ضبط 250 عبوة عصير منتهية الصلاحية داخل كافيه فى طنطا بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 250 عبوة عصير وقطع كيك منتهية الصلاحية، داخل أحد الكافيهات بمدينة طنطا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والكافيهات والمحلات التجارية، لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وتم تشكيل حملة مكبرة قادها وكيل وزارة التموين، وتم استهداف أحد الكافيهات بمدينة طنطا، وعثر بداخله على 250 عبوة عصير وقطع كيك منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.









