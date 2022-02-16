ضبط قضايا تموينية وأموال عامة فى حملات أمنية على مدار 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة مُحمل عليها (1,250 طن دقيق بلدى مُدعم إستخراج 82%) بمواجهته اعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدى الُمدعم المضبوط بحوزته والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب بدال تموينى كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، واستخدامها فى الاستيلاء على الحصص التموينية المُدعمة باستخدام الماكينة الخاصة بالمحـل ملكـه ، وكذا حيازته سلع تموينية مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لتحقيق أرباح غير مشروعة كما عُثر بحوزته على (171 بطاقة تموينية – 40 كيلو جرام فول منتهى الصلاحية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر) وبحوزته (طبنجة وبخزينتها عدد من الطلقات)، وبتفتيش السيارة قيادته والمملوكه له عُثر بداخلها على (2 بندقية آلية – 4 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار مبلغ مالى - أداة تستخدم فى تعاطى مخدر الشابو) بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة لوجود خلافات بينه وآخرين على حيازة قطعة أرض .

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة فـى مجال الأحوال المدنية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى بمهن مُعينة "على خلاف الحقيقة" ، والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى بمستندات ثبوتية لإعتمادها ، حيث يقوم المذكور بإصطناعها وتزويرها عن طريق الإتفاق والمساعدة مع أصحاب الشأن نظير مبلغ مالى ، وقد أمكن إيقاف إجراءات إستخراج عدد (7) بطاقات رقم قومى لــ 7 أشخاص " مُحددين " وبمخاطبة الجهات المنسوب لها صدور تلك المؤهلات إليها أفادت بعدم صحتها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه ، وبحوزته (نماذج أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية "مزورة" –مجموعة من المستندات والمحررات المزورة المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية- هاتف محمول بفحصه تبين وجود محادثات بينه وبعض عملائه) ،وبمواجهته إعترف بإرتكاب الوقائع وحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للإستيراد والتصدير – أحد الأشخاص بالمعاش ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، حيث يقوما بتوفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة راغبى الحصول عليها مستفيدين من فارق سعر العملة ، وأنهما يتخذا من محل للملابس الجاهزة مملوك للأول كائن بمحل إقامته المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطهما المؤثم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (مبالغ مالية من العملات "الأجنية – المحلية") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ، حيث يقوم الثانى عقب إستلامها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه"له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد الذين يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحساب الثانى بالبريد ، حيث يقوم الثانى عقب ذلك بتسليمها لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد". كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام بلغت (8 مليون جنيه).

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية بحملة أمنية إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وأقراص الترمادول المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة (كرموز – باب شرقى – ثان الرمل – ثان المنتزه) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع ..وتمكنت عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما ( 5000 قرص لعقارى "التامول – ترامادول" – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، وبحوزته ( 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما ( 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض"مطواة" تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5 مليون جنيه) تقريباً.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (سائق توك توك – سائق، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) بغياب (نجل الأول) ،كما أقرا بأن المتغيب يعمل على سيارة ميكروباص ملك الثانى وخروجه صباح يوم التغيب للعمل عليها وعدم عودته ، وعُثورهما على السيارة متروكة بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ، أسفرت جهوده إلى أن وراء تغيب المذكور (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بالإتفاق فيما بينهما على سرقة السيارة المشار إليها والتى يعمل عليها المتغيب وبيعها وإقتسام ثمنها ، وفـى سبيل ذلك قام أحدهما بإستدراج المجنى عليه بالسيارة وإستقلها والآخر برفقته ، وأثناء ذلك غافله أحدهما وقام بإلقاء كمية من مسحوق "الشطة "على وجهه وتعديا عليه بالضرب بالأيدى فأصيب بحالة إغماء وتولى الآخر قيادة السيارة وقاما بإلقائه بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز ، ثم قاما بإخفاء السيارة بمكان العثور عليها لحين التصرف فيها بالبيع ، وتم بإرشادهما إستخراج جثة المتغيب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والجهات المعنية أمكن ضبطه بمحل سكنه ، وبحوزته ( 4 مقوى إشارات خارجى مزودين بأطباق هوائية مختلفة - هوائى خارجى – 10 رواتر – كيسة وشاشة جهاز كمبيوتر – 4 سويتش – 2 لوحة مفاتيح – مجموعة من الوصلات الكهربائية) ، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهرياً .

وفى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد .. معك فى كل مكان).. فقد قامت وزارة الداخلية متمثلة فى (قطاع حقوق الإنسان) بتوجيه قافلة إنسانية وتوزيع المساعدات العينية على قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق مديرية أمن الفيوم كما شارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات وقاموا بزيارة عدد من ( المستشفيات ودور الرعاية الإجتماعية لرعاية المسنين والأيتام ) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء والمرضى وتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم لهم وتوزيع بعض الهدايا العينية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (المسئول عن مخزن لتجارة الزيوت المعدنية كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك) ، بحوزته (2500 لتر من زيوت محركات سيارات أنواع مختلفة غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها)، وفى ذات الإطار ضبط(المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية والحبوب كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك) ، بحوزته (5,550 طن من الأعلاف الحيوانية داخل أجولة بدون بيانات تجارية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات).

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم " إستخراج 82 % " والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد إستخدامه فى صناعة الخبز السياحى ، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (1,450 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82%) بمواجهته إعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدى المدعم المضبوط بحوزته والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد إستخدامه فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية "قتل"، بالإختباء بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.