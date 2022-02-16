زى النهاردة.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية المعصرة" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة، من سنتين يوم 16 فبراير 2020، حجزت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، فى القضية المعروفة بـ"خلية المعصرة"، على الأحكام الصادرة ضدهما غيابيًا.

وكانت ذات الدائرة قد قضت في 3 يناير من عام 2017، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة للمتهمين فى مُحاكمتهم بالقضية رقم 33416 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المعصرة"، وعقب عمل دفاع المتهمين إعادة إجراءات على الحكم الغيابي الصادر ضدهم تم تحديد جلسة 29 يناير 2020 لنظر إعادة محاكمة المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهم، وآخرين أنه في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهى "جماعة الإخوان"، والتي تضطلع لتحقيق أغراضها بغير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى فى البلاد وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها.

وحاز المتهمون مواد مفرقعة، قاموا بتصنيعها واستخدامها فى تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة الإرهابية، وروجوا لأغراضها حال حيازتهم وإحرازهم مطبوعات، أثناء اشتراكهم فى تظاهرات مؤيدة لأغراض تلك الجماعة.