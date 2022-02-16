"رياضة كفر الشيخ" تجرى اختبار ترقى أحزمة الكاراتيه.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز شباب خليج بحري بمركز ومدينة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، عرساً رياضياً اجتمع فيه لاعبو منتخب الكاراتيه وجهازهم الفني بلجنة حكام اختبار الأحزمة بالاتحاد المصري للكاراتيه، حيث تمت اختبارات الأحزمة للاعبى الكاراتيه التي انتهت بنجاح ساحق لجميع اللاعبين، جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أشاد أعضاء لجنة الاختبار بالمستوى الفني الرائع للاعبي الكاراتيه، مقدمين الشكر للجهاز الفني للكاراتيه، لتحقيق عنصر الترويح وبناء القدرات للاعبين وتأهيلهم لخوض بطولات على مستوى المحافظة والجمهورية.

واضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن فريق الكاراتيه هو نتاج إصرار على خروج فريق رياضي قوى يمثل كفر الشيخ في محافل رياضية داخل المحافظة وخارجها، حيث قدم فريق كاراتية مركز الشباب بعرض كاراتيه في اللياقة والكيهونات والكاتات والقتال الحر، بحضور كابتن سامى صقر، مدرب الفريق، كما ثمن المشرف الرياضي دور المركز في تدريب الأشبال والزهرات على هذا النوع المختلف من الرياضة، والارتقاء بقدراتهم البدنية ولياقتهم، متمنيا ان تكون لعبة الكاراتيه على سلم الاولويات الرياضية جنبا الى جنب مع الالعاب الأخرى، واتفقا على التعاون المشترك والاستمرارية في عقد دورات الكاراتيه لكل الفئات والاعمار، بإشراف تنفيذي الدكتور محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، إبراهيم الصاوي، رئيس قسم خدمات الشباب، وعدد من القيادات التنفيذية.



جانب من اختبارات رياضة كفر الشيخ لترقى أحزمة الكاراتيه



جانب من الاختبارات برياضة كفر الشيخ



جانب من الاختبارات