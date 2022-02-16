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رئيس هيئة النيابة الإدارية ناعيا المستشار سعيد مرعى: كان علما من أعلام القضاء

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:14 م
رئيس هيئة النيابة الإدارية ناعيا المستشار سعيد مرعى: كان علما من أعلام القضاء المستشار عزت أبو زيد
كتب عبد الله محمود

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نعى المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية -صباح اليوم- بعد صراع مع المرض.
 
وقال المستشار أبو زيد، في نص برقية التعزية: أتقدم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية، بخالص العزاء فى وفاة المستشار الجليل سيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية السابق، والذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.
 
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال نعيه المستشار سيد مرعى، أن المغفور له كان علما من أعلام القضاء المصري، ممن كرسوا حياتهم لتحقيق العدالة وترسيخ دعائم دولة القانون.
 
خالص العزاء للقضاء المصري بأسره فى وفاة الفقيد، ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان.
 

 


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