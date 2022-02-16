دفن 16 حمارا مسلوخا عثر عليها فى مياه مصرف بطنطا ..صور

الغربية مصطفى عادل

تخلصت مديرية الري بالغربية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من 16حمار نافق ومسلوخين الجلد، فى المجرى المائي لمصرف امتداد شوبر بقرية محلة مرحوم مركز طنطا، حيث تم عمل حفرة فى جسر المصرف، وانتشال الحمير المسلوخة ودفنها فى الجسر وردم الحفرة مرة أخرى.

وتلقى مهندسو هندسة صرف الغربية، بلاغا من أهالي قرية محلة مرحوم بالعثور على حمير نافقة ومسلوخة الجلد ملقاه فى المصرف المار بالقرية.

انتقلت لجنة من مهندسي الصرف بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، وتبين وجود 16حمار نافق ومسلوخ الجلد، وتنبعث منهم روائح كريهة، ملقاة على جسر المصرف وفى المجرى المائي للمصرف.

وتم إحضار حفار وعمل حفرة فى جسر المصرف ودفن الحمير بطريقة آمنة خشية العبث بها.



الحميرالمسلوخة



حمير مسلوخة



حمير ملقاه فى المصرف