اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:04 م
أكرم القصاص
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ختام فعاليات "إيجبس 2022" يشهد احتفالية جوائز تحقيق مبدأ المساواة بقطاع الطاقة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:14 م
ختام فعاليات "إيجبس 2022" يشهد احتفالية جوائز تحقيق مبدأ المساواة بقطاع الطاقة ختام مؤتمر ايجبس
كتبت مروة الغول

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شهد ختام فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، إقامة احتفالية جوائز حول تحقيق مبدأ المساواة بقطاع الطاقة.
 
وفازت بجائزة المرأة القيادية برعاية ڤيديا رامناث، رئيس شركة إيمرسون في الشرق الأوسط أفريقيا، وفازت بجائزة نجمة العام بشاير الدكّان، طالبة ماجستير، جامعة كورنيل، فيما فازت بجائزة الجيل القادم برعاية شركة أباتشي إرني لوك، مهندسة عمليات، شركة بتروناس.
 
بالإضافة إلى الفوز بجائزة التميز في الموارد البشرية خلال العام، راندا عصمت، مساعد المدير العام لشئون الموارد البشرية بشركة إنبي، وأخيرًا فازت بجائزة شركة العام في مجال الشمول والتنوع والمساواة شركة شيفرون.

مؤتمر ايجبس

معرض مصر للبترول

قطاع الطاقة

المساواة

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