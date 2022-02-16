جارديان: التضخم بالمملكة المتحدة يصل إلى أعلى مستوى فى 30 عامًا عند 5.5%

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن التضخم في المملكة المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا ، مما أدى إلى زيادة ضغط تكلفة المعيشة على الأسر.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 5.5٪ في 12 شهرًا حتى يناير.

هذه هي أعلى قراءة منذ مارس 1992 (عندما كانت عند 7.1٪) ، وبارتفاع من 5.4٪ في ديسمبر - وهي أعلى من معدل التضخم المستهدف البالغ 2٪ لبنك إنجلترا.

وكانت أكبر المساهمات التصاعدية للتضخم خلال العام الماضي مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف النقل - بسبب أسعار وقود السيارات والسيارات المستعملة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الملابس والأحذية والإسكان والخدمات المنزلية (بما في ذلك فواتير الطاقة) وأسعار الأثاث والسلع المنزلية أدت جميعها إلى ارتفاع التضخم في يناير.

ومن المقرر أن يتصاعد الضغط هذا الربيع ، عندما يتم رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 54٪ ، وزيادة مساهمات التأمين الوطني.

وحذر بنك إنجلترا هذا الشهر من أن تضخم أسعار المستهلكين قد يصل إلى ذروته عند حوالي 7.25٪ بحلول أبريل ، حيث تتغذى أسعار الطاقة المرتفعة على المستهلكين.

وأوضحت الصحيفة أن الأجور فشلت في مواكبة التضخم العام الماضي. وارتفع متوسط ​​الأجر الأساسي (باستثناء المكافآت) بنسبة 3.7٪ سنويًا في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، خلف ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك ، أظهرت الأرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية أن متوسط ​​الأجور ارتفع بنسبة 6.3 ٪ في يناير مقارنة بالعام السابق - قبل أخذ التضخم في الاعتبار.