جائزة مصر للتميز الحكومى تعلن فتح باب الانضمام لفريق التقييم.. تفاصيل

كتبت أسماء أمين

د هالة السعيد: نزاهة وحوكمة عمليات التقييم حجر الزاوية للجائزة وما تتطلبه من اختيار مقيّمين ذوي خبرات متميزة

أعلنت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي عن فتح باب الانضمام إلى فريق التقييم بالجائزة، وذلك في إطار الحرص على توسع قاعدة المقيّمين المصريين المعتمدين لدى الجائزة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نزاهة وحوكمة عمليات التقييم هي حجر الزاوية بالنسبة للجائزة وما تتطلبه من اختيار مقيّمين ذوي جدارات وخبرات متميزة، مشيرة إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف في الأساس إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث يتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وقال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إن الانضمام لفريق التقييم بالجائزة يكون من خلال المشاركة فى برامج متخصصة تهدف إلى تأهيل ورفع كفاءات ومهارات المقيمين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال التميز، وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة فى معهد الإنتاجية والجودة.