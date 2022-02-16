"تعليم المنوفية" يعلن جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

المنوفية - محمد فتحى

عقدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية اجتماعا مع قيادات العملية التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر (مدير ـ وكيل) لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2021 / 2022 .

وخلال الاجتماع الذى ترأسته الدكتورة أمانى قرنى مدير المديرية، أكدت أهمية المتابعة الميدانية على جميع مدارس المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أية معوقات من شأنها التأثير سلبا على انتظام سير العملية التعليمية.

ووجهت مدير المديرية إلى سرعة الانتهاء من تطهير وتعقيم كافة المدارس قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والاهتمام بالإشراف اليومى والتشديد على التزام مشرفى الأدوار والأفنية بإماكنهم لتحقيق الانضباط حرصا على سلامة الطلاب أثناء اليوم الدراسى.

كما تابعت الدكتورة أمانى مدير المديرية موقف الإدارات التعليمية العشر بالمنوفية من المشاركة فى حملة ( لا انتظار ــ لا زحام ) بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، كما شددت على أهمية متابعة صيانة كافة الأعطال الموجودة بالمعامل المطورة وإخطار التطوير التكنولوجى فورا بالأعطال القائمة كما أكدت على متابعة دوائر الصرف لاستلام الأصناف المخصصة للمدارس من الاحتياجات الإدارية مع ضرورة إلتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية ( حضور ــ انصراف ) لتحقيق الانضباط الإدارى والتشديد على توقيع المتابعين بدفاتر الأمن وتحرير تقرير متابعة بالإيجابيات والسلبيات.