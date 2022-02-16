ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و839 إصابة، وشفاء 6 آلاف و419 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 421 ألفا و533 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1429 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.



وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 1793 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 734 ألفًا و389 إصابة، كما سجلت شفاء 3 آلاف و207 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 702 ألف و49 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و977 حالة عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 957 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 871 ألفا و315 إصابة، كما سجلت شفاء 2538 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 808 آلاف و824 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2289 حالة عقب تسجيل وفاة جديدة.



وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2639 إصابة جديدة و28 وفاة، و4 آلاف و570 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و284 ألفا و205 حالات، والوفيات إلى 24 ألفا و792 حالة، والشفاء إلى مليونين و204 آلاف و814 حالة.



وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 17 ألفًا و322 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و526 ألفا و272 إصابة، كما سجلت وفاة 31 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفًا و585 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين مليونًا و317 ألفا و980 حالة، وذلك عقب تسجيل شفاء 21 ألفا و626 حالة.



وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 2884 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 478 ألفًا و488 إصابة، كما تم تسجيل شفاء 4 آلاف و152 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 430 ألفًا و692 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و156 حالة عقب تسجيل وفاة 13 حالة.



وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة 19 وفاة و2853 إصابة بفيروس كورونا و5330 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.