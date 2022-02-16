

وقال بيسكوف في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء: "لا يوجد هناك أي تعليق بهذا الخصوص. تلقى الرئيس الدعوة ورد عليها وأخذ علما بها".



وعبر بيسكوف عن اعتقاده بأن هذه الوثيقة تعد مؤشرا حيا على مزاج البرلمانيين والمجتمع، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.



وأضاف: "لكن الرئيس أكد أن الشيء الرئيسي هو... المساعدة في تسوية الوضع في جنوب شرق (أوكرانيا)، ويمكن القيام بذلك من خلال تسهيل اتفاقيات مينسك في كل ما هو ممكن. وهذا في الواقع ما سيركز عليه الرئيس في عمله".