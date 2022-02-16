بحبك يا صاحبى.. قراء اليوم السابع يشاركون بصور أصحابهم: رب أخ لم تلده أمك

تفاعل عدد كبير من قراء اليوم السابع مع مبادرة خدمة صحافة المواطن و التى تم نشرها اليوم لدعم الصداقة فى شهر الحب , شهرفبراير ..حيث شارك القارئ محمد أمام بصوره وصديقه أحمد حمدي، هلال قائلا:"وبجد مش هقدر أوصف أنه صديقي، وقال: هو أخويا وصديقي، وعشرة عمري اللي بجد مهما أعمل مش هعرف أوصف اللي جوايا".
الاصدقاء
الاصحاب
شارك القارئ امير منصور، بصوره وصديقه، أحمد علام، : صاحبي ، وتمنى عبر رسالته إلى خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع لأن يسمحه ويصالحه لأنه زعلانن منه.
الصحاب
شارك القارئ فريد إبراهيم، بصوره وصديقه، أحمد لطفى، قائلا له " رب أخ لم تلده أمك، دا أخويا وصاحبي وكل حاجة حلوه بالنسبة لي، حصل منه مواقف كتير مجدعة معايا، بس حالياً فيه سوء تفاهم بيننا عاوز أقوله، إن ليك معزة خاصة عندي يأحمد يا لطفي، ومتزعلش مني، حقك علي، أخوك فريد إبراهيم، وربنا يرجع المودة والمحبة والصلح بيننا علي ايد موقع اليوم السابع".
الصديق
شارك أحد القراء عبر خدمة "صحافة المواطن"، باليوم السابع، بصورة تجمعه مع صديقه، قائلاً:" أنا وصديقي أحمد الأمام أخويا، رغم إنى أكبر منه بأكتر من12 سنة، إلا أن هو مثلى الأعلى كريم وطيب وهينأ ولينأ رغم أنه من بلدتانيه خالص عن بلدنا المسافات بين تيجى100 كيلواأ إلا أنى مبستغناش عنه، وبقوله "بحبك يا صاحبى".
الصحاب
صداقات وعيش وملح ومواقف مبهجة وأخرى حزينة يعيشها الأصدقاء مع بعض ليكونوا أكثر من الأخوات في بعض الأحيان، فالمواقف هى التى تحكم العلاقات الإنسانية.
وخلال شهر فبراير يحتفل الجميع بالحب ولا يقتصر الأمر على "الكابل" فقط ولكن يحتفل الأصدقاء أيضا بحبهم ويتذكرون سويا مواقفهم الصعب والمبهجه، فإذا كان لديك صديق جدع تحبه يمكن أن تطلق عليه "رب أخ لم تلده أمى" أرسل صورتك معاه وأكتب جملة عن جدعنته وأبرز المواقف التي مرت عليكم سويا، ويمكن إرسال صوركم وصور اصحابكم الجدعان، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر رسائل "فيس بوك".
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