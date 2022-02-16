بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى 11 محافظة

فريق المحافظات

أعلن عدد من مديريات التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وذلك عقب اعتمادها بنسب النجاح التي تقرها كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية، حيث تم العمل فى كنترول المديريات وفقاً للتعليمات والضوابط التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب.

يقدم اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب والطالبات في محافظات الغربية والشرقية ودمياط والمنوفية ومطروح وأسوان وشمال سيناء والأقصر وبني سويف وكفر الشيخ بعد اعتمادها من قبل المحافظين