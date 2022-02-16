اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى 11 محافظة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:00 ص
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى 11 محافظة امتحانات الشهادة الإعدادية
فريق المحافظات

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أعلن عدد من مديريات التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وذلك عقب اعتمادها بنسب النجاح التي تقرها كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية، حيث تم العمل فى كنترول المديريات وفقاً للتعليمات والضوابط التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب.
 
يقدم اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب والطالبات في محافظات الغربية والشرقية ودمياط والمنوفية ومطروح وأسوان وشمال سيناء والأقصر وبني سويف وكفر الشيخ بعد اعتمادها من قبل المحافظين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الاسماعيليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الاسماعيلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الاسماعيلية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

مديرية التربية والتعليم بالاسماعيليه

اليوم السابع بلس

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