اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:40 م
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انتشال جثتى عاملين لقيا مصرعهما فى أعمال صرف صحى بقنا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:35 م
انتشال جثتى عاملين لقيا مصرعهما فى أعمال صرف صحى بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من انتشال جثتى عاملين أثناء العمل فى بئر للصرف الصحى بقرية حجازة قبلى جنوب قنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع عاملين انهار عليهم بئر صرف صحى أثناء العمل فى قرية حجازة قبلى بمركز قوص جنوب قنا.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هانى الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، ودفعت بسيارات الإنقاذ، وتم انتشال الجثتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.


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