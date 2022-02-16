اليوم السابع: مصر فى قلب الاتحاد الأوروبى

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعمال القمة الأوروبية الأفريقية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إضافة إلى تقرير عن تحقيق الاقتصاد المصرى نموا 9% فى النصف الأول من العام المالى الجارى، ونفى الحكومة وجود اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى الصيدليات.

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مصر فى قلب الاتحاد الأوروبى.. نشاط مكثف للرئيس السيسى فى بروكسل.. بحث مشروعات تطوير وحماية الشواطئ المصرية.. دعم قدرات مصر بمجال الصناعات الدفاعية.. والرئيس يؤكد لرؤساء الشركات البلجيكية استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز الاستخدامات من الوقود البديل

السيسى ورئيس المجلس الأوروبى يتوافقان على دعم مسار التسوية السياسية فى ليبيا.. "ميشيل" يشيد بجهود مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.. ويؤكد: زيارة الرئيس السيسى لبروكسل ومقر الاتحاد تاريخية



انطلاق الدورة السادسة من القمة الأوروبية الأفريقية "أفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030" بحضور 50 دولة بمشاركة مصرية

الاقتصاد يحقق نموا 9% فى النصف الأول من العام المالى الجارى.. رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى: 35 %من نسبة التضخم فى مصر قادمة من الخارج.. ومنظومة الاستيراد الجديدة هدفها تنظيم السوق وحماية الصناعة



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الحكومة تنفى وجود اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى الصيدليات.. "الصحة": اللقاحات بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها فقط داخل المراكز المخصصة



"التسامح والوئام بني الأديان" رسالة سالم على أرض مصر.. متحف الفن الإسلامى والمتحف القبطى يعرضان قطعا أثرية نادرة شاهدة على التمازج الدينى والحضارى

وزيرة الهجرة لـ "اليوم السابع": مؤتمر "مصر تستطيع" يعقد نهاية مارس