"المنفى" فى ذكرى 17 فبراير: قد نختلف حول الماضي لكن علينا الاتفاق حول مستقبل ليبيا

كتب: أحمد جمعة

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي، كلمة للشعب الليبي، لمناسبة ذكرى ثورة الـ17 من فبراير، مؤكدًا ضرورة الاتفاق حول استحقاقات المستقبل، وإن اختلف الجميع حول تقييم الماضي.

وقال المنفي، في كلمته التي نشرها المجلس الرئاسي الليبي اليوم، "قد نختلف حول تقييم الماضي، ولكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل".

وأكد أن السلام الحقيقي يتطلب أن "نسمو على خلافاتنا، ونتنازل لشركائنا في الوطن حبًّا وكرامةً، لمصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة"، مشددًا على أن بناء ليبيا مسؤولية جماعية، "تبدأ بالتسامح والعفو، للوصول إلى الهدف المشترك المنشود."