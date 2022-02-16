اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"المنفى" فى ذكرى 17 فبراير: قد نختلف حول الماضي لكن علينا الاتفاق حول مستقبل ليبيا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:38 م
"المنفى" فى ذكرى 17 فبراير: قد نختلف حول الماضي لكن علينا الاتفاق حول مستقبل ليبيا رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي، كلمة للشعب الليبي، لمناسبة ذكرى ثورة الـ17 من فبراير، مؤكدًا ضرورة الاتفاق حول استحقاقات المستقبل، وإن اختلف الجميع حول تقييم الماضي.

 

وقال المنفي، في كلمته التي نشرها المجلس الرئاسي الليبي اليوم، "قد نختلف حول تقييم الماضي، ولكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل".

 

وأكد أن السلام الحقيقي يتطلب أن "نسمو على خلافاتنا، ونتنازل لشركائنا في الوطن حبًّا وكرامةً، لمصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة"، مشددًا على أن بناء ليبيا مسؤولية جماعية، "تبدأ بالتسامح والعفو، للوصول إلى الهدف المشترك المنشود."

 

 

 


ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

المجلس الرئاسي الليبي

محمد المنفي

ثورة 17 فبراير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة