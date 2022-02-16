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المعاينة: 3 أطفال بينهم تؤام لقوا مصرعهم فى حريق شقة بالجيزة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:57 ص
المعاينة: 3 أطفال بينهم تؤام لقوا مصرعهم فى حريق شقة بالجيزة حريق -ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت معاينة حريق شقة سكنية بالجيزة، أن الحريق التهم معظم محتويات الشقة بشارع مراد نتيجة لماس كهربى داخل الشقة وأسفر الحريق عن مصرع هايدي مصطفى الأمير 6 سنوات، ومحمد مصطفى الأمير 6 سنوات، ونورهان مصطفى الأمير 8 سنوات، وأصيب شقيقهم الأمير مصطفى الأمير 7 سنوات، ووالدتهم هنية ربيع حسين 41 سنة، بحالة اختناق، وتم إيداعهما غرفة العناية المركزة بمستشفى أم المصريين و تمت عملية السيطرة على الحريق بالكامل. 
 
 
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، الى أقوال شهود العيان حول الواقعة، للتوصل الى الأسباب النهائية للحريق، فيما قام خبراء المعمل الجنائى بمعاينة الحريق عقب اندلاع الحريق بها لحصر الخسائر و تحديد أسباب اندلاع النيران بالمكان.
 
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى شارع مراد بالجيزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
 
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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حريق شقة بالجيزة

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