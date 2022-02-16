المعاينة: 3 أطفال بينهم تؤام لقوا مصرعهم فى حريق شقة بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حريق شقة سكنية بالجيزة، أن الحريق التهم معظم محتويات الشقة بشارع مراد نتيجة لماس كهربى داخل الشقة وأسفر الحريق عن مصرع هايدي مصطفى الأمير 6 سنوات، ومحمد مصطفى الأمير 6 سنوات، ونورهان مصطفى الأمير 8 سنوات، وأصيب شقيقهم الأمير مصطفى الأمير 7 سنوات، ووالدتهم هنية ربيع حسين 41 سنة، بحالة اختناق، وتم إيداعهما غرفة العناية المركزة بمستشفى أم المصريين و تمت عملية السيطرة على الحريق بالكامل.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، الى أقوال شهود العيان حول الواقعة، للتوصل الى الأسباب النهائية للحريق، فيما قام خبراء المعمل الجنائى بمعاينة الحريق عقب اندلاع الحريق بها لحصر الخسائر و تحديد أسباب اندلاع النيران بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى شارع مراد بالجيزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.