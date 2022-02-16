المشدد 7 سنوات لحداد بتهمة قتل نجل شقيقه بـ"كوباية مكسورة" فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، والمستشار سامح عبد الغني العنتبلى، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، وعيد عبد الصادق عويس، بالسجن المشدد 7 سنوات، لحداد كريتال مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر لقتله نجل شقيقه باستخدام جزء من كوب زجاجي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25888 لسنة 2021 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3128 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "عمرو ع ع"، 36 سنة، حداد كريتال، قتل المجنى عليه "عبد المجيد ي ع"، عامل، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن قام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "جزء من كوب زجاجي"، بأن سدد له طعنة استقرت برقبته قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قد لفظ نجل شقيق المتهم أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وكان مأمور مركز شرطة شبين القناطر، قد تلقى إشارة من مستشفى شبين القناطر المركزي، بوصول "ع ي ع"، 22 سنة، عامل، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة فى الرقبة، وتبين أن الإصابة وقعت نتيجة وقوع مشاجرة بين المجني عليه وعمه.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن عم المجني عليه هو مرتكب الواقعة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت لمشاجرة إثر خلافات بينهما.

وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه طعن نجل شقيقه في الرقبة بآلة حادة أدت لوفاته، ونقلت جثة المجني عليه لمستشفى بنها العام لتشريحها بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، كما تبين تلقي المجني عليه عدد من الطعنات، والتي أودت بحياته في الحال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات.