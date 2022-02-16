الكرملين: الوضع سيكون أفضل لو توقف الأوكرانيين عن إطلاق النار على بعضهم البعض

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أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الوضع قد يكون أفضل لو حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأوكرانيين على عدم إطلاق النار على بعضهم البعض.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء "إن الأمر سيكون أكثر إثارة للإعجاب لو خاطب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأوكرانيين، داعيا إياهم إلى عدم إطلاق النار على بعضهم البعض إطلاقا"، مشيرا إلى أن هذا سيكون أمرا رائعا جدا حقا.



يذكر أن الرئيس الأمريكي أكد في وقت سابق أن بلاده ودول حلف شمال الأطلسي لا تشكلان تهديدا لروسيا، حيث إنه ليس لديها صواريخ في أوكرانيا ولا تخطط لنشرها هناك.



وقال بايدن، مخاطبا المواطنين الروس: "إنكم لستم أعداءنا ولا أثق أنكم ترغبون بنشوب حربً دموية ومدمرة مع أوكرانيا".



يذكر أن الولايات المتحدة ودول غربية تتهم روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن هذا الغزو يمكن أن يحدث في أي وقت.

وفى سياق أخر، أكد بيسكوف أن الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا لا يتوافق مع اتفاقيات مينسك.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يوافق على أن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك سيكون انتهاكًا لاتفاقيات مينسك: "بالطبع، الاعتراف لا يرتبط باتفاقيات مينسك، هذا صحيح".



وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين أكد أن المهمة الرئيسية هي تنفيذ حزمة اتفاقيات مينسك.