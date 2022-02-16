القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعنى المستشار سعيد مرعى

كتب إبراهيم قاسم

نعي المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض، والقائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم.

ودعى المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض، والقائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان

وتوفى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق، اليوم، عن عمر يناهز الـ68 عاما، اثر تدهور حالته الصحية مؤخرا.

وأصيب سعيد مرعى، بوعكة صحية منذ 3 سنوات اضطر خلالها الى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ومنذ فترة وهو يعاني مما أدى الى تدهور صحته ودخوله على أثرها الى المستشفى.