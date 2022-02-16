الصحة: 29مليون مواطن حصلوا على جرعتى لقاح كورونا واستهلكنا 70مليون جرعة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان أن أجمالي المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولي من لقاح كورونا 38 مليونا و612 ألف و509 مواطنين، بينما الذين حصلوا على الجرعة الثانية 29 مليونا و83 ألف و27 مواطنا، مشيرة إلى أن إجمالي الذين حصلوا على الجرعة الثالثة التنشيطية 749 ألفا و799 مواطنا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم استهلاك أكثر من 70 مليون جرعة حتى الآن من الجرعات التي وصلت مصر، والتي بلغت 140 مليون جرعة، مؤكدة أن اللقاح هام وضروري للوقاية من الإصابة بالفيروس ومتحوراتة مؤكدة أن الدولة توفير 8 لقاحات للمواطنين بالمجان من خلال 3 جرعات.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن "مولوبيرافير" يحصل علية المريض خلال 5 أيام من الإصابة بكورونا كما لا يمنح للمرضعات والحوامل والأقل من 18 عاما كما أنه يقلل من احتمالية الدخول للمستشفيات بنسبة 50 % لافتا إلى أنه تم توفيره في المستشفيات الحكومية حاليا وبعدها سيتم توفيره للقطاع الخاص لافتا إلى أن 90 % من الإصابات المتعلقة بكورونا بسبب المتحور أوميكرون.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن دواء "مولونبيرافير" يستخدم من اليوم الأول حتى الخامس من بداية الإصابة للحالات البسيطة التي تحمل عوامل خطورة، موضحًا أن هذا الدواء يُصرف بالمجان لجميع مستشفيات العزل، مع توفيره أيضًا في الصيدليات التابعة لوزارة الصحة بسعر 630 جنيها بواسطة روشتة معتمدة من طبيب.

وقال الدكتور حسام حسنى إن اللقاح فرض عين على جميع المواطنين لحمايتهم وتحجيم الفيروس ومنع تطوره بحيث يكون هناك متحورات جديدة وأضاف أن جميع أدوية البرتوكول العلاجي متوفرة بالمستشفيات وهناك تراجع كبير في عدد الحالات التي تدخل للمستشفيات بسبب الحصول علي الأدوية الجديدة وكذلك انتشار التطعيمات لحد كبير.

وأشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن مصر ستوصل لمرحلة ثبات الاعداد خلال الأسبوعين القادمين وسيتم انخفاضها بعد ذلك وأكد أن عددا كبيرا من المصريين بدأوا الالتزام بالإجراءات الاحترازية مرة أخرى وهو ما يساهم في خفض الأعداد.

وكشف الدكتور حسام حسني أن مصر استخدمت جميع الادوية التي ظهرت في العالم وثبتت فعاليتها في مواجهة فيروس كورونا ولكن لدينا إضافة جديدة من دواء لشركة فايزر سيتم وضعه في البروتوكول العلاجي لكورونا خلال أسبوعين وأوضح أنه ليس هناك جرعة رابعة حتى الآن من لقاح كورونا والمعترف عاليما بها هي الجرعة الثالثة وهناك شركات تعمل على دمج لقاح كورونا مع لقاح الانفلونزا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.