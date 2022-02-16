الصحة الماليزية: أكثر من 206 آلاف طفل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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أعلنت الصحة الماليزية أن 206 آلاف و 748 طفلا في ماليزيا تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 11 عاما تلقوا الجرعة الأولي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى أمس.

وأوضحت الوزارة - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الماليزية - أنه تم إعطاء 2 مليون و796 ألفا و21 جرعة ثانية لفئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 17 عاما، بينما تلقى مليونان و875 ألفا و825 شخصا الجرعة الأولى.

وأضافت أنه تم إعطاء 149 ألفا و888 جرعة من اللقاحات، بما فيها 109 آلاف و661 جرعة ثالثة معززة، ليصل العدد الإجمالي اللقاحات المعطاة في إطار برنامج التطعيم الوطني 65 مليونا و198 ألفا و894 جرعة.