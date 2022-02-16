الرعاية الصحية تطلق أول ورشة عمل للإيكمو والطباعة ثلاثية الأبعاد 25 فبراير

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن انطلاق أول ورشة عمل عن الإيكمو والطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن إطلاق ورشة العمل لعلوم الإيكمو (ECMO) ومشتقاته والتطبيقات الطبية للذكاء الإصطناعي، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير الجاري بمحافظة بورسعيد.

وأضافت الهيئة، أن تقنية الإيكمو من أحدث وأدق التقنيات العالمية المستخدمة لدعم الحياة في مرضى فشل القلب أو الفشل التنفسي، بالإضافة إلى مرضي زراعة الرئة وبعض مرضي الأورام، وذلك عن طريق قيام هذه التقنية بوظيفتها كبديل لوظيفة القلب والرئة معًا أو أيهما ومن ثَّم دعم الدورة الدموية وإنقاذ الحياة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على تدريب وتجهيز الأطقم الطبية وإكسابهم المهارات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية ذات التخصصات الدقيقة للمرضى، والتي تساهم في إنقاذ حياة الكثيرين والتي تعد من الخدمات باهظة التكلفة والنادر توافرها.

وأضاف، أنه يأتي ذلك ضمن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية بالعمل على الارتقاء بمستوى مهارات وكفاءة مقدمي الخدمات الصحية من خلال التدريب المستمر، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث الممارسات العالمية.