الرئيس البرازيلى يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول فى موسكو

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تدعم البرازيل لتصبح عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي في حال زيادة الأعضاء الدائمين بالمجلس.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرازيلي كارلوس فرانكا في موسكو، "نحن ندعم البرازيل لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن حال زيادة الأعضاء الدائمين".

وكان لافروف قد عقد مع نظيره البرازيلي صباح اليوم جلسة مباحثات، بمشاركة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ووزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانكا ووزير الدفاع البرازيلي براجا نيتا.

وقال لافروف - خلال الاجتماع - إن روسيا تهتم باستقلال أمريكا اللاتينية وبلدان منطقة البحر الكاريبي على الساحة الدولية، منوهًا بأن موسكو ترى الدور المركزي للبرازيل في تطوير هذه المنطقة.

وأضاف أن بلاده تُقيم بشكل عال التعاون بينها وبين البرازيل في المنظمات الدولية وفي إطار مجموعة "بريكس" والأمم المتحدة ومجموعة العشرين. يُذكر أن الرئيس البرازيلي يقوم بزيارة لروسيا حاليا وسيلتقي بنظيره الروسي؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.