الحبس 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار مدحت عبدالرؤف شرف، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أمير جورجي المطيعي، ومحمد عبدالشافي محمد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور على عادل صابر، وكيل النيابة، حضوريًا بمعاقبة حلاق، وعامل، وسائق توك توك، بالسجن المشدد 6 أعوام، عما نسب إليهم من الاتجار في جوهر الهيروين المخدر. مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر، والسلاح الناري، والدراجة النارية المضبوطين في الواقعة، كما الزمتهم المصاريف الجنائية.

وذلك في أحداث القضية رقم 18156 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3667 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "إ.أ.ش.ا.خ" 21 سنة، حلاق، ويقيم بمحلة مسير التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، و"إ .ح.ف.م.ا" 18 سنة- عامل، ويقيم بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، وم.أ.م.ص«36 سنة،سائق توك توك، ويقيم بمنطقة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفرالشيخ.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة، حازوا وأحرزوا جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري ،فرد خرطوش، وطلقتين ناريتين تستخدم في السلاح، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها السابق.