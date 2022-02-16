اليوم السابع
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"الأمن القومى المصرى والحماية من مخاطر الإرهاب" ندوة بجامعة القناة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:01 م
"الأمن القومى المصرى والحماية من مخاطر الإرهاب" ندوة بجامعة القناة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة العمل على تنمية قدرات طلاب الجامعة وتنمية الحس الوطنى لديهم وزيادة الوعى والثقافة والمعلومات التى يكتسبها شباب الجامعة، مشيرًا إلى أن ذلك الهدف يتحقق من خلال الندوات التثقيفية التى تنظمها الجامعة، ويحاضر فيها مجموعة من المتخصصين يكون الحوار مفتوح بينهم وبين الطلاب، حيث نظم معسكر إعداد قادة المستقبل الفوج الـ 20 اليوم ندوة تثقيفية  للمشتركين فى المعسكر بهدف تعريفهم بمفهوم الأمن القومى والتحديات الخارجية التى تواجه الوطن، ودور وسائل الإعلام فى تهديدات الأمن القومى.

يأتى معسكر إعداد قادة المستقبل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية و مدير مركز اعداد القادة وتنظيم الدكتورة مناى شاهين، وكيل مركز إعداد القادة وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة عبدالله عامر.

 

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مخاطر الإكارهاب

الدكتور ناصر مندور

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