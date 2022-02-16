اليوم السابع
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الأقباط الكاثوليك يودعون الأنبا يوحنا بحضور ممثلين عن الأزهر وكنائس مصر

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:08 م
الأقباط الكاثوليك يودعون الأنبا يوحنا بحضور ممثلين عن الأزهر وكنائس مصر الأنبا يوحنا قلته
كتب: محمد الأحمدى - تصوير خالد كامل

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تقيم الكنيسة القبطية الكاثوليكية الآن صلوات تجنيز الأنبا يوحنا قلته بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الروم الأرثوذكس وعدد من الأباء المطارنة والأساقفة بالكنائس المختلفة وأعضاء السينودس للكنيسة الكاثوليكية وراهبات قلب يسوع المسيح. 
 
 
 
وتقام الصلوات وسط اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنظيم من فريق الكشافة بالكنيسة حيثيرتدي المصلين الكمامات ويحرصون على التباعد مسافة متر منعا للازدحام وانتشار فيروس كورونا المستجد. 
 
 
 
وأقيمت مساء أمس، صلاة رفع بخور عشية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسةالقبطية الكاثوليكية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبي الأنبا يوحنا قلته.
 
 
 
 

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

الانبا يوحنا قلته

جناز الأنبا يوحنا قلته

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كنيسة الروم الأرثوذكس

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