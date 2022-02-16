الأرصاد: فرص سقوط أمطار مساء الجمعة لصباح الأحد وتصل لسيول فى البحر الأحمر

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء لم ينته وسينتهى يوم 20 مارس، وخلال تلك الفترة من الوارد حدوث تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دى إم سى، أن هذا الأسبوع شهد استقرارا في الأحوال الجوية وتلاشت فرص الأمطار ، متابعة: مساء يوم الجمعة سنتأثر منخفض جوى يؤدى حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية مدتها 48 ساعة تبدأ مساء الجمعة وتنتهى صباح الأحد.

وتابعت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية: سيكون هناك فرص سقوط أمطار ولكن متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات القناة ومحافظات شمال الصعيد، تختلف من منطقة لأخرى، في المناطق في البحر الأحمر وسيناء قد تؤدى لسيول فقد يعوق الحركة في بعض المناطق في المحافظتين ولكن لن تعوق الحركة في القاهرة.