اليوم السابع
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إنشاء كورنيش ومحور مرورى جديد فى المحلة الكبرى بطول 5300 متر.. تفاصيل

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:49 ص
إنشاء كورنيش ومحور مرورى جديد فى المحلة الكبرى بطول 5300 متر.. تفاصيل جانب من الأعمال
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن استمرار أعمال إنشاء كورنيش المحلة بطول 5300 متر، وذلك ضمن خطة المحافظة هذا العام لتطوير قلعة الصناعة، حيث تم الإنتهاء من إزالة الزراعات وعمل إختبارات للبدء في أعمال تدبيش بحر شبين.

 

وأوضح محافظ الغربية فى بيان له اليوم، أن الكورنيش يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، الأولى وبدء العمل بها بطول 1500 متر بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، في حين ستبدأ  المرحلة الثانية بداية من المجمع الصناعي بطول 1400 متر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة من خلال إنشاء محور مروري يمتد حتى طريق محلة أبو علي- سمنود  بطول  2400 متر.

 

وقال رحمي أن المحافظة تهدف من خلال هذا الكورنيش إلى خلق محور مروري جديد ومتنفس لأهالي مدينة المحلة الكبرى مشيراً إلى أن أعمال التطوير تشمل (تدبيش بحر شبين، توسعة ورصف الطريق، وضع البلدورات، تركيب المقاعد وأعمدة الإنارة الديكورية وزراعة أشجار الزينة) .




 


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