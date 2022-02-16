اليوم السابع
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إصابة ربة منزل سقطت من أعلى سطح منزلها فى إحدى قرى مركز المنيا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:45 ص
إصابة ربة منزل سقطت من أعلى سطح منزلها فى إحدى قرى مركز المنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أصيبت سيدة بإحدى قرى مركز المنيا، إثر سقوطها من أعلى سطح منزل بعد اختلال توازنها، ونتج عن ذلك إصابتها بكدمات وكسور، وتم نقلها إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة سيدة تبلغ من العمر 26 سنة، ربة منزل من إحدى القرى التابعة لمركز المنيا، إثر سقوطها من الدور الثاني بمنزلها، بسبب عدم التوازن.

وقد تم نقل المصابة إلى مستشفى العام بمركز أبوقرقاص، ولسوء حالتها تم نقلها إلى مستشفى المنيا الجامعي، وقد تحرر محضر بالواقعة،وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.

وأفادت التحريات الأولية أن السيدة كانت تباشر أعمال منزلية أعلى السطح وحال إقترابها من السور اختل توازنها وسقطت في الشارع من مسافة تقدر بنحو 6 أمتار، ونتج عن ذلك إصابتها.


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