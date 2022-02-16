إدارة الموارد البشرية بمحافظة القاهرة تحصل على الأيزو 9001

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن حصول إدارة الموارد البشرية بالمحافظة على شهادة أيزو 9001 / 2015 كأول إدارة موارد بشرية تحصل على هذه الشهادة على مستوى الجمهورية يعد خطوة في إطار الإجراءات التنفيذية التي تتخذها محافظة القاهرة لتطبيق توجهات الدولة نحو الحوكمة وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وهو ما يعد نقلة نوعية في الأداء المؤسسي بالمحافظة يتوافق مع دور الأجهزة التنفيذية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي للجهاز الإدارى الذي تتبناه الدولة .

وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية للعاملين بها مع اتباع المعايير القياسية المتعلقة بتحسين الرعاية المقدمة للعاملين مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم برفع كفاءة مبانى الديوان العام والأحياء لتوفير بيئة عمل تمكن العاملين من تقديم افضل خدمة فى اقل وقت ممكن وتحقق لهم الرضاء الوظيفى .

وأكد محافظ القاهرة أنه جارى العمل على تطبيق نظام مالى متكامل يربط كافة إدارات المحافظة بصورة إليكترونية تساعد على توفير الوقت والجهد وتحول دورة العمل المستندية الورقية إلى دورة عمل مميكنة وتسهم في ربط الديوان العام والأحياء بالجهات الخارجية ذات الصلة ، وتسهل من حصول الموظف على كافة بياناته وتلقى الخدمات المرتبطة بعمله عن طريق تطبيق يعمل On Line، كما يسهل النظام استخراج البيانات والتقارير بما يسهم في دعم متخذ القرار والسلطة المختصة .

واستطاعت إدارة الموارد البشرية بمحافظة القاهرة الحصول على الجودة طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية أيزو 9001 / 2015 بعد اتخاذ سلسلة من الاجراءات استغرقت عدة أشهر من العمل الجاد لتطوير نظام المراجعة الداخلية، والهيكل التنظيمي، وبطاقات الوصف الوظيفي، وتدريب العاملين لتقديم خدمات عالية الجودة وتطبيق منظومة التحول الرقمي (الميكنة) وتوفير بيئة عمل محفزة لخلق الرضا الوظيفي لدى العاملين بما يساعد في التطوير بفاعلية ورفع كفاءة الاليات من وسائل النقل والوسائل المكتبية الحديثة وتوفير التكنولوجيا من خلال انشاء وحدة للمعلومات لدعم الإدارة بالبرامج المستحدثة ونظم المعلومات ، وضم عضو قانونى داخل الإدارة لمراجعة صحة وقانونية جميع العمليات التي تنتج عن الإدارة ويوضح القوانين والتشريعات الصادرة .

كما تم تدريب العاملين ورفع كفاءتهم لتحقيق الجودة المطلوبة خاصة وأنه سيتم مراجعة السياسات والأهداف سنوياً من قبل الجهة المانحة للأيزو والعمل على الالتزام بتفعيل مدونة السلوك الوظيفى وتطبيقها على العاملين والالتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية.

وتقوم إدارة الموارد البشرية بتقييم الموظف في كل ما يتعلق بمساره الوظيفي على أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص وتنمية قدراته ومساعدته وتحفيزه على تحسين أدائه وتحقيق التوازن بين الإدارة العليا والموظفين، مع كفالة حق الموظف بالتظلم أو الشكوى من أي قرار اتخذ بحقه من خلال البوابة الالكترونية للديوان العام ، كما تقوم الإدارة بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الإدارة برفع مستوى الأداء والإنتاجية عن طريق التدريب والتأهيل المهني.