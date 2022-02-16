إحالة 30 من العاملين بالمنشآت الصحية للتحقيق بالبحيرة لعدم الانضباط الإدارى

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
وفى هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة بالمرور على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية أسفرت عن إحالة:-
- 23 من العاملين بالمنشآت الخدمية والوحدات الصحية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى.
- 7 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية عبد العاطي بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
إحالة 30 من العاملين بالمنشآت الصحية للتحقيق بالبحيرة لعدم الانضباط الإدارىالأربعاء، 16 فبراير 2022 03:21 م
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
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