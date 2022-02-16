أهالى كفر علوان بالقليوبية يشكون من عمود إنارة متهالك.. والمحافظ يرد

كتبت- نهى عبد النبى - القليوبية إبراهيم سالم

أرسل القارئ إسلام مغربي من كفر علوان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "واتس اب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، تضرر فيها أهالى كفر علوان من عامود انارة مهدد بالسقوط، وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع": "يوجد عامود إنارة مهدد بالسقوط فى أول كفر علوان طريق مصر الإسكندرية الزراعي بجوار مستشفي طوخ العام، مما يعرض حياة المواطنين للخطر".

ومن ناحيته، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى للمهندس أحمد وزيرى رئيس مدينة طوخ، والتوجيه بسرعة فحص حالة العامود محل الشكوى، والعمل على تغييره فى أسرع وقت بأخر جديد، حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط العامود المتهالك، والرد الفورى بما تم اتخاذه حيال الشكوى وذلك من اجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين فى ظل توجهات القيادة السياسية.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".