أبرزها مكتبة الطفل ومجمع الخدمات.. مشروعات "حياة كريمة" بملوى فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تشهد الوحدة المحلية لقرية المعصرة التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، الكثير من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 7 مراكز بعد إضافة مركزى سمالوط وبنى مزار ضمن المراكز الخمسة التى تشملهم مبادرة تطوير الريف المصرى.

تشمل المبادرة 192 قرية و757 تابعا فى 5 مراكز هى دى مواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة ، وإضافة مركزى سمالوط وبنى مزار، للمبادرة والتى يجرى بهما حوارات مجتمعية للوقوف على احتياجات القرى من المشروعات التى تخدم البنية التحتية وتعمل على تطوير قرى الريف المصرى .

وفى مركز ملوى متابعات مستمرة من اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التى يجرى منها عدد من المشروعات بمجلس قروى المعصرة التابعة للمركز وأبرزها .

أعمال إنشاء مبنى الإسعاف بعزبة جادالله، واعمال انشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى والبيطرى بالمعصرة ، وكذلك أعمال إنشاء مكتبة الطفل، ومبنى تنمية الأسرة، ووحده طب الأسرة وأعمال انشاء الملعب المنجل وكذلك أعمال تبطين ترعة الساحليه وأعمال الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة عزبة جادالله.

ومن ناحيته، أكد رئيس المركز على الالتزام بمواعيد التسليم المحددة وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية وبما يحقق رضا المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.