B.B.C: الدفاع الروسية تعلن سحب بعض القوات من الحدود الأوكرانية

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وزارة الدفاع الروسية إن بعض القوات المتمركزة على الحدود مع أوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد الانتهاء من التدريبات ، وفقًا لشبكة بي بي سي، وأضافت أن التدريبات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد مستمرة.

وفي نفس السياق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "على استعداد للتفاوض" فيما يخص تطورات الأزمة الأوكرانية.

وأضاف بيسكوف -في تصريح لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن الأزمة الأوكرانية تُعد جزءًا من مخاوف روسيا الأمنية الكبرى.

وتابع بيسكوف أن الرئيس بوتين يطالب بشكل متواصل بالمفاوضات والدبلوماسية، وقد أراد ضمانات أمنية للاتحاد الروسي، حيث إن أوكرانيا جزء من المشكلة الكبرى بشأن ضمانات الأمن لروسيا.

كما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن في محادثات هاتفية بينهما، الاثنين، أنه لا تزال هناك "فرصة للدبلوماسية" لحل الأزمة القائمة حاليا حول أوكرانياـ وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إثر المحادثات إن جونسون وبايدن أطلعا أحدهما الآخر على المحادثات التي أجرياها أخيراً مع القادة العالميين، وتوافقا على أنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية ولتراجع روسيا عن تهديداتها لأوكرانيا.