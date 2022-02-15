5000 مشروع بتمويل 216 مليون جنيه لتوفير 178 ألف فرصة عمل بالمنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المحاسب إيهاب حجازي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، متناهية الصغر فرع المنوفية، أنه منذ نشأة الجهاز تم ضخ إجمالي تمويل 2 مليار و 200 مليون جنيه لتمويل 80 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر والمساهمة في توفير حوالي 178 ألف فرصة عمل ، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعات جادة للشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر للقضاء على البطالة وإحداث تنمية شاملة.



وأضاف " حجازي " أن إجمالي القروض المنصرفة خلال عام 2021 بلغ ما يقارب 216 مليون جنيه لإقامة 5112 مشروع صغير ومتناهي الصغر والمساهمة في توفير 13 ألف و 600 فرصة عمل بنطاق المحافظة تنوعت في تنفيذ 1240 مشروع صغير من خلال الجهات الوسيطة ، 82 مشروع الإقراض المباشر من الصندوق ، 3790 مشروع متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك ، وفيما يخص الخدمات الغير مالية أكد مدير الجهاز أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة خلال عام 2021 بلغت 1264 خدمة لعدد 1123 مستفيد ، حيث قام الجهاز بتقديم عدة خدمات غير مالية في مجال التسويق والتدريب ودعم المشروعات تنوعت ما بين ( تسجيل في سجل الموردين ، ريادة الأعمال ، تعريف بالخدمات الغير مالية ، سلاسل تجارية ، خدمات الباركود والتكامل ، تقديم دراسات جدوى استرشادية ) ، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال مجمع خدمات المنشآت الصغيرة والتي شملت إصدار بطاقات ضريبية ، تراخيص مؤقتة ونهائية ، شهادات تصنيف وغيرها.



وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة لتشجيع الشباب علي تبني ثقافة العمل الحر ، أفاد "حجازى" أنه بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية تم إجراء معاينة لموقع بقرية كفر الحما بأشمون وموقع آخر بقرية زاوية الناعورة بالشهداء لإقامة مجمعات صناعية وحرفية ، فضلاً عن عقد العديد من اللقاءات مع الصُناع والحرفيين للوقوف علي الحرف المناسبة والمنوط بها التسكين بتلك المجمعات وذلك بهدف خلق فرص عمل جادة للشباب وتوفير مصدر رزق ثابت لهم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، مما يساهم في إعداد وتأهيل صغار المستثمرين ورجال الأعمال للريادة في المشروعات والتي تسهم في الارتقاء بالمنتج المحلى.



ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تشجيع الشباب ومحدودي الدخل بإقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتساهم في بناء المجتمع .







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