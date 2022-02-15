10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قاتل الحريرى.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

بالتزامن مع ذكرى اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلى بأى معلومات عن سليم عياش المدان غيابيا باغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى، حيث نشر حساب Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر" تغريدة قال فيها إن سليم عياش هو "عضو فى فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتى تتلقى أوامرها مباشرة من (الأمين العام لحزب الله) حسن نصر الله. أدين عياش بالتورط فى اغتيال رفيق الحريرى. إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة".

وقد سبق أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية مقابل معلومات عن عياش، بعد أن كانت قدمت المكافأة نفسها فى مارس الماضى، وكان سليم جميل عياش (57 عاما) قد تمت إدانته فى أغسطس 2020 بالقتل وارتكاب عمل إرهابى فى جريمة اغتيال الحريرى و21 آخرين وجرت محاكمته غيابيا ولا يزال طليقا.