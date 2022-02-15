وزير الشباب: نسعى لجيل يتمتع بنمط حياة سليم ويفتخر بالانتماء للوطن

بيشوى رمزى

قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن وزارته استبقت الجهود بمشاركة الشباب والقطاع الخاص مع الحكومة لتحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية.

واضاف، في مشاركته بفعاليات اليوم الثالث للأسبوع العربي للتنمية المستدامة اليوم الثلاثاء، أن الرؤية تقوم على خلق جيل من الشباب يتمتع بنمط حياة سليم ويفتخر بالانتماء للوطن، وذلك لتحقيق الريادة والارتقاء بالعمل الشبابي من خلال التنظيم الكفء للهيئات الشبابية وتقديم الخدمات المبتكرة التي تؤهل الشباب المصرى لخدمة بلاده.

وأوضح أن دعم الشباب يقوم على تعزيز مشاركتهم في البيئة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، واكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين علميا في كل المجالات بما يحقق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار، لافتا إلى أن تحسين مناخ العمل اللائق للموارد البشرية للشباب لتحسين الإنتاجية وتحقيق الرعاية والتنمية المتكاملة، مشددا على ضرورة تعزيز التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، بينما يبقى الشباب فى حاجة إلى تأهيل أنفسهم حتى يمكنهم الحصول على فرص مناسبة.