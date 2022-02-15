وزير الشباب: مصر تتحرك طبقا لرؤية تتواكب مع تطور العالم وليس ككتلة منعزلة

بيشوى رمزى

قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن الحراك الذى تتبناه الدولة المصرية يقوم على رؤية واستراتيجية، عبر ربط ما يحدث في مصر بما يشهده العالم وليس ككتلة منعزلة.

وأضاف، خلال كلمته أمام جلسة حوارية في اليوم الثالث للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أولويات الدولة طبقا لمعايير من الشفافية أو النزاهة، بالإضافة إلى الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة، وعلى رأسها الاهتمام بالشباب المصرى عبر خطوات عملية بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة.

وأوضح أن هناك اهتمام كبير بالقضايا المجتمعية من قبل كافة القطاعات الحكومية، باعتبارها جزء رئيسي من معايير التنمية المستدامة، لتعكس حراك الدولة القائم على رؤية الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن منح الأولوية للشباب يتوافق مع طبيعة الدولة والتي تملك 65% من سكانها من الشباب على عكس مجتمعات أخرى تبقى فيه الكتلة السكانية الأكبر لمن هم أكبر من 60 عاما.

وأشار إلى مبادرة بناء الإنسان، والتي تقوم على تأهيل المواطن وتحسين حياته، عبر الاهتمام بالاستثمار البشرى، بحيث تكون الطاقة الإبداعية للشباب ركيزة رئيسية للعمل التنموى الذى تقوم به مصر.

كما أشار إلى برامج تتبناها وزارة الشباب على راسها اختيار المواهب، عبر استكشاف الموهوبين في كافة المحافظات واخضاعهم لبرامج معينة بحيث يكونوا مؤهلين لخوض البطولات العالمية والأولمبياد، موضحا انهم يهتمون بالقاعدة المجتمعية في كافة مراكز الشباب في مختلف انحاء الجمهورية لبنائهم وتطبيق رؤية الدولة من خلالهم.

وأضاف أن استراتيجية بناء الإنسان هو استثمار دائم ومستدام ولا بتغير على عكس كافة الاستثمارات الأخرى التي تحمل في طياتها قدرا من المخاطرة، مشيرا إلى أن مثل هذه الرؤية تمثل جوهر الديانات التي اعتمدت منهجا قائما على بناء الإنسان.

وأوضح أن عدم الاستثمار الفعال في الطاقة الشبابية له عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية عالية المخاطر على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن فرص العمل باتت مرتبطة بالكفاءة مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم.

وأكد أن المشروعات الكبيرة التي تتبناها مصر تعكس قدرة كبيرة على التواكب مع المستجدات التي يشهدها العالم، في ظل التطور الكبير في علوم الاتصال والتي غيرت في شكل البنية الاساسية، وهو ما دفع إلى العمل على خطط طويلة المدى، بحيث تكون الاهداف البعيدة هي المحرك للسياسات الحالية.